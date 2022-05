Waldeck: Mit Kompromisslosigkeit und Glück in der Musikszene überlebt

Dadurch, sagt der 57-Jährige, sei damals nur durch den Vertrieb eine Bewerbung der Platten für geeignete Zielgruppen vorhanden gewesen. „Heute muss man für jeden Markt für eigene Werbekampagnen zahlen. Der Preis von CDs hat sich aber seit damals nicht geändert, während die Produktionskosten gestiegen sind. Das macht Labelarbeit wirtschaftlich schwierig.“

Waldeck tut sich auch mit der heute so wichtigen Vermarktung über Soziale Medien schwer: „Selbst wenn man Social-Media-Kampagnen an geeignete Firmen auslagert, muss man ständig Content liefern und irgendetwas Neues über sich aus dem Hut zaubern. Aber diese Selbstinszenierung liegt mir nicht. Und dieses Schreien um Aufmerksamkeit im Internet wird immer lauter und unübersichtlicher, weil so viel produziert wird. Ich glaube, heute erscheinen auf Spotify 50.000 neue Songs pro Tag!“