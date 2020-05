VOX: Dokus, Models und die Katzenberger

" X-Factor" wurde unter anderem für den freundlichen Umgang mit den Kandidaten gelobt. Spott und Hohn wie bei diversen Bohlen-Shows auf RTL gibt es in VOX -Sendungen nicht. Dort gehe es "etwas friedlicher" zu, sagt Sturm. "Das Menschenbild, das wir in unseren Sendungen zeigen wollen, sollte immer ein positives und ehrliches sein. Ich glaube aber, dass keiner sagt: Ich mache jetzt ein menschenverachtendes Format. Man versucht halt, den größten Unterhaltungsmoment herauszukitzeln." Am Schwesternsender RTL lobt er den Mut zur Dreistigkeit. " RTL scheut sich nicht vor dem Skandal und vor den Bereichen, wo es wehtut. Der Zuschauer weiß immer: Das könnte spannend werden, das darf ich nicht verpassen."



VOX besteht seit 18 Jahren und habe mittlerweile "eine gewisse Flughöhe" erreicht, sagt Sturm. "Wir ruhen uns nicht auf irgendwelchen Lorbeeren aus. Bis jetzt war unser Hauptpunkt immer große Verlässlichkeit. Wenn man das aber übertreibt, endet es in gähnender Langeweile. Die Verantwortung, die wir jetzt haben, ist, unser Programm so regelmäßig zu renovieren, dass es verlässlich bleibt und trotzdem neue Elemente auftauchen. Der Entwicklungsdruck ist größer geworden. Wir dürfen die Aufmerksamkeit, die wir mit gewissen Projekten gewonnen haben, nicht verspielen."