Vorwürfe gegen Josefstadt-Direktor geprüft: "Keine juristischen Konsequenzen"

Der Aufsichtsrat des Theaters in der Josefstadt hat sich heute, Dienstag, mit den in einem Bericht des „Standard“ erhobenen Vorwürfen bezüglich einer „permanenten Angststimmung“ aufgrund des Führungsstils von Direktor Herbert Föttinger und einer angeblich unzureichenden Verfolgung sexueller Übergriffe eines Schauspielers beschäftigt. Die Prüfung dieser Vorwürfe habe Verbesserungsvorschläge, aber keine juristischen Konsequenzen hervorgebracht, hieß es danach.

Die vom Stiftungsrat beauftragte Anwaltskanzlei Dorda hat ausführliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen Anonymität zugesichert wurde, geführt und ebenso ausführliche Vorschläge für den künftigen Umgang mit entsprechenden Vorwürfen in vier Bereichen gemacht: interne Kommunikation, Führung, Governance und Entscheidungsprozesse.

"Keine juristischen Ableitungen"

Es gebe „aber keine juristischen Ableitungen, weder im Sinne des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes noch des Gleichbehandlungsgesetzes“, hieß es nach der Sitzung in einem von Stiftungsvorsitzenden Thomas Drozda an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses verschickten Schreiben, das auch der APA vorliegt. „Zudem wurde in der Prüfung festgehalten, dass alle Vorwürfe, die Direktion hätte in Bezug auf die Meldung eines sexuellen Übergriffes zu spät gehandelt, widerlegt werden konnten.“