Vor Zeilers Abgang: RTL steigert Gewinn

Für das Gesamtjahr 2012 wagt Zeiler keine konkrete Prognose. "Der deutsche Werbemarkt war im Jänner und Februar sehr stark und damit besser als erwartet, viel stärker als die anderen Länder Europas. Man kann aber noch nicht sagen, was das für das ganze Jahr bedeutet." Die Werbekunden buchten immer kurzfristiger, das erschwere den Ausblick. In Deutschland macht die RTL Group traditionell etwa die Hälfte ihres Gewinns. Zeiler gibt in diesem April nach neun Jahren die Führung der RTL Group ab und wechselt zum amerikanischen Medienkonzern Turner.

Vor allem das niederländische Fernsehgeschäft und die Produktionstochter Fremantle hätten 2011 mehr Erlöse gebracht, sagte Zeiler. Fremantle (" Deutschland sucht den Superstar") verbuchte wegen eines starken US-Geschäftes gut 12 Prozent mehr Umsatz. Zugleich baute die RTL Group auch in Kroatien und Ungarn Senderfamilien auf und ist damit jetzt auf jedem ihrer Märkte mit mindestens einem zweiten Sender im Spiel.

Das verlustreiche Griechenland-Engagement wird die Gruppe nicht mehr belasten. Es wurde im Februar 2012 verkauft. Dagegen hat die RTL Group im profitablen Geschäft in den Niederlanden nach einem Tauschdeal mit John de Mol seit kurzem allein das Sagen.

Nach Abzug der Gewinnanteile von Minderheitsaktionären - 8 Prozent sind im Streubesitz - bleiben 696 Mio. Euro Nettogewinn. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Verwaltungsrat der RTL Group plant 5,10 Euro Gesamtdividende pro Aktie vorzuschlagen. Damit würden 726 Mio. Euro in die Kassen des Haupteigentümers Bertelsmann fließen. Die Gütersloher besitzen mehr als 91 Prozent der Anteile.

Der RTL Group mit Hauptsitz in Luxemburg gehören 45 Fernseh- und 29 Radiostationen in neun Ländern Europas. In Deutschland zählen dazu RTL, RTL2, SuperRTL, n-tv und Vox. Demnächst kommt der TV-Sender RTL Nitro dazu, der vor allem Sitcoms und Spielfilme zeigen soll.