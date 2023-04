Voodoo Jürgens gewinnt den Amadeus in der Kategorie Alternative

Als Vorgeschmack auf die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards wird im Rahmen der AAMA-Days bis zur Gala im Wiener Volkstheater am 28. April, zur Zeit jeden Tag ein Gewinner einer Genre-Kategorie bekannt gegeben.

Für die Kategorie "Alternative" ist das Voodoo Jürgens, der Ende voriges Jahr sein drittes Album „Wie die Nocht noch jung wor“ veröffentlicht und im Februar umjubelte Konzerte in Österreich und Deutschland gespielt hat. Der Wiener Liedermacher konnte sich damit in einer Kategorie behaupten, in der er mit Sharktank, Oska und Cari Cari starke Konkurrenz hatte.