Von radikaler Überwachung - und ihrer Zerbrechlichkeit

Wie zum Beweis hat sich Brandstetter in seiner eigenen Fotoserie "Verdächtig", die neben den Arbeiten von Tatiana Lecomte, Willy Puchner und des Künstlerkollektivs "die Trude", im West 46 zu sehen sein werden, selbst auf einem Fahndungsfoto abgelichtet. Ausgangspunkt für die verteilige Serie war das Anfang 2010 aktualisierte Phantombild Osama bin Ladens durch das FBI. Das "neue", digital simulierte Foto sollte den Al-Kaida-Führer so zeigen, wie er in der Vorstellung der Ermittler zwölf Jahre später aussehen könnte.

Die FBI-Techniker benutzten für das Fahndungsbild allerdings Abbildungen vom Haupthaar und der Stirnpartie des spanischen Parlamentsabgeordneten Gaspar Llamazares, indem sie diese von einem Foto des Politikers per Photoshop in das alte Porträt von Bin Laden „integrierten“. Ein FBI-Sprecher rechtfertigte sich, ein Techniker habe bei der Suche nach passenden Gesichtselementen auf die Suchmaschine " Google" zurückgegriffen und sei dort rein zufällig auf ein Bild von Llamazares gestoßen.