Volkstheater sprang für aus Sorge abgesagte Lesung ein

Am Montag Abend trat Pettinger in der Roten Bar im Volkstheater auf. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl hatte ihn spontan zu ihrem Analyse-Abend „Gegenwartskunde“ eingeladen. Auch beim Diskussionsformat „Queeres Wien“, das am 3. Dezember dort stattfinden wird, steht Pettinger mit seinem Buch auf der Gästeliste. Und wird dort auch bleiben, laut Volkstheater.

Von Absagen in jüdischen Institutionen aus Sorge vor antisemitischen Übergriffen ist derzeit nichts bekannt. Das Jüdische Museum Wien eröffnete am Montag am Standort Judenplatz seine neueste Ausstellung. Ihr Titel, derzeit ein frommer Wunsch: „Frieden“. CB