Anna Badora: „Rechts geht vom Volk aus“

Zum „politischen Herbst“, so Dramaturg Roland Koberg, gehören auch Schillers „Don Karlos“ (Regie: Barbara Wysocka) und Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“ – in der wohl Habsburger-kritischen Lesart des gebürtigen Tschechen Dušan David Parízek. Den Klassiker-Reigen ergänzt die Prinzipalin mit Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ als Saisonauftakt (am 8. September), es folgen u.a. „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch und „Endstation Sehnsucht“ von Tennessee Williams. Die Versöhnung mit Ibrahim Amir, über dessen Stück „Homohalal“ man sich nicht getraut hatte, trägt Früchte: Am 28. Februar 2019 bringt Sandy Lopicic, der in Graz für Begeisterung sorgt, das Auftragsstück „Rojava“ über Amirs Heimat zur Uraufführung.