Volkstheater Wien: Provokationsversuch mit Judenwitzen

Bedenklich ist zudem, dass Badora ihr Publikum zur „Selektion“ mehr oder weniger nötigte. Denn es hatte mit Applauslautstärke zu entscheiden – sofern die Messung (ohne Notar) kein Fake war. Wir sind ja im Theater. Und da gehören die Manipulation und der Trick mit zum Spiel.

Die Abstimmung gewann aber auch Rainer Galke nicht. Zum Trost durfte er, ausgestattet mit Sarkasmus und Macho-Überheblichkeit, den Titelhelden spielen.

Die Wahl fiel auf Anja Herden. Badora gelang mithin eine Potenzierung hoch drei: Ihr Shylock war nicht nur jüdisch, sondern auch weiblich und dunkelhäutig.

Herden hat die „erfolgreiche Geschäftsfrau mit Migrationshintergrund“ als Kettenraucherin (auch so ein Klischee!) zu spielen; überzeugend macht sie klar, dass die Bankerin sich nicht alle Beleidigungen der rassistischen, frauenfeindlichen und übergriffigen Männer, die nur im Rudel (mit Horrorfratzen) stark sind, gefallen lassen will. Daher verlangt sie das Pfund Menschenfleisch, das ihr vertragsgemäß zusteht. Natürlich leiden wir mit, wenn das Recht mit absurden Argumenten gebeugt wird, nur um sie – tatsächlich – in die Knie zu zwingen.

Zuvor hatte es nochmals eine Applausometerwahl gegeben. Galke wie auch Pass (als orthodoxer Jude) erhielten 88 Punkte – und „88“ steht in der rechtsradikalen Szene für „Heil Hitler“. Demokratie sei nicht einfach, gerade in Österreich, kommentierte Thümer, ein Hamburger.

Herden machte erneut das Rennen. Trotzdem blieb die Beziehung zwischen Mutter Shylock und Tochter Jessica unklar. Und warum wirft diese sich dem Kotzbrocken Lorenzo, der sie „Schnittchen“ ruft, an den Hals?

Es gibt noch weitere offene Fragen: Warum wählte Thilo Reuther als Szenerie ein rotierendes Casino? Und wie funktioniert das Glücksrad in der Fernsehshow „Gioco d’Amore“ genau, in der kahlköpfige Hohlköpfe die Millionärstochter Portia gewinnen können? Badora drischt immerzu mit dem Holzhammer ein. Da wächst kein Haar mehr. Die Botschaft: Männer und Christen sind Schweine. Ja, eh. Wer öde Juden- und Blondinenwitze hören will, wird bestens bedient.

.