Volksoper: Robert Meyer will weiter Direktor bleiben

Robert Meyer steht der Wiener Volksoper seit 2007 vor, wobei seine aktuelle Amtszeit 2022 ausläuft. Am Freitag kündigte der 66-jährige Impresario nun an, sich erneut um den Posten zu bewerben. Die Ausschreibung wird hier in den kommenden Wochen erwartet. „Ich verspüre große Lust, meine Arbeit mit meinem Team für unser Haus auch über das Jahr 2022 hinaus fortzusetzen“, so Meyer in einer Aussendung