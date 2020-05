Völlig losgelöst: Tom Cruise will im Weltall drehen

Tom Cruise geht in den Orbit - und es soll kein Special Effect sein: Der Filmstar will den ersten Actionfilm im Weltall drehen, berichtet der Branchenblog Deadline. Es handle sich dabei um keinen weiteren Teil von "Mission:Impossible", sondern um einen eigenständigen Film, der noch in einer frühen Entwicklungsphase ist. Cruise will dabei mit Elon Musks Weltall-Firma SpaceX und der NASA kooperieren.

Cruise, der am zweiten Teil von "Top Gun" arbeitet (siehe Titelbild) ist bekannt dafür, seine Stunts selber zu drehen. Mit dem ersten Weltall-Film würde er in die Geschichtsbücher eingehen.

Es gibt zwei (alte, aber passende) Songs zum Thema: