Völkerkundemuseum: Das Museum mit dem „Mmh!“

Engelsman

Volkskundemuseum

Für Direktorwar die Abstimmung mit dem„nicht mehr Teil meines Auftrags“: Statt dessen lotete der Museumschef die Möglichkeiten der Sammlung und der Räume im Hofburg-Trakt aus. Jeder Teilaspekt, so das Ziel, solle künftig Staunen („Wow“), Erkenntnis („Aha“) und Genuss („Mmh“) vermitteln. Bis Herbst soll ein Architekt gefunden werden, der die Vorstellungen umsetzt.

Rund die Hälfte der 27,5 Millionen soll dabei in bauliche Veränderungen, die andere Hälfte in die Innenausstattung fließen, so Engelsman. Das Museum wird demnach einen zweites „Gesicht“ mit einem Eingang und einem Café auf der Seite des Burggartens bekommen, im Inneren ist ein neuer Vortragssaal geplant.

Das Parterre des Museums muss entsprechend neu gestaltet werden – so sollen dort Sammlungsobjekte in einem „Korridor des Staunens“, einer Art Schaudepot, in fünf Sälen dicht gestaffelt ausgestellt werden.

Im Obergeschoß wird die Schausammlung dann in 15 themenzentrierten Räumen ausgebreitet: Sie erzählen etwa von den Beziehungen zwischen Wien und Japan, die bei der Weltausstellung 1873 geknüpft wurden, von Südsee-Expeditionen, aber auch von Multikulturalität und Migration.

Das Weltmuseum Wien sei ein „Treffpunkt für Menschen und Kulturen“, heißt es in der neuen Grundsatzerklärung des Hauses – es gehe um Begegnungen auf Augenhöhe, ohne den Nachgeschmack des Kolonialismus. Ein Kinderbereich – eingerichtet im Kooperation mit dem Zoom Kindermuseum – soll dabei schon früh Verständnis schaffen. Für Kooperationen mit dem Volkskundemuseum, so Schmied, sei das Haus weiterhin offen.