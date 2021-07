Vitásek in Kebab-Komödie am Yppenplatz

Man nehme: den Brunnenmarkt, eine Handvoll Türken, (einige sehr traditionell, sie bestehen auf Hausschlachtung) und konfrontiere sie mit ein paar bockigen, fremdenfeindlichen Österreichern; beide Gruppen statte man mit grundvernünftigen Gattinnen aus, schmücke das Ganze mit einem herzigen Kind und einem süßen Schaf namens Bodo. Heraus kommt eine österreichische "Multikulti"-Komödie.

So schlimm wird es dann aber nicht.

Die aufgezählten Zutaten kommen zwar durchaus vor in " Kebab mit alles". Doch ganz so vorhersehbar ist der Film nicht. Die verfeinernden Gewürze sind zum Teil recht bekömmlich.

Etwa das famose Darsteller-Team rund um Regisseur Wolfgang Murnberger, darunter Franziska Stavjanik, Tim Seyfi, Michael Ostrowski und Michael Fuith.

Allen voran Andreas Vitásek, der den Kleinbürger Stanzerl, Besitzer des Café Prinz Eugen, des "letzten österreichischen Lokals im Grätzel", der seine Festung vor feindlichem Übergriff retten will, sehr differenziert gestaltet. Motto: "Manchmal mag i mi söba ned."