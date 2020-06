Vitásek: "Bin lieber eine Kunstfigur“

Eine Glatze hat sich Andreas Vitásek scheren lassen für „Lisa“ im Rabenhof (Premiere: 14.2.): „Es macht ein bisschen den Kopf auf. Mir tut das ganz gut, wenn ich ein bisschen Distanz habe. Wenn ich ein anderer bin.“ Als Projektionsfläche sei da ein Kahlkopf besser geeignet. „Eine Frisur sagt immer gleich etwas aus. Aber eine Glatze ist wie ein leeres Blatt Papier.“

In „Lisa“ (Regie: Thomas Gratzer) arbeitet Vitásek an einer Kunstfigur. Das ist ihm im Moment lieber. Dabei ist er nicht er selbst wie zuletzt in der ORF - Comedyserie „ Vitásek?“ oder in seinem aktuellen Kabarett-Solo „39,2° – ein Fiebermonolog“. Auch in der TV-Komödie „Kebab mit alles“ als Kleinbürger Stanzerl mit Angst vor Fremden „war ich hundertprozentig nicht der Typ, das hat mir sehr gefallen“, so Vitásek im KURIER-Gespräch. Nach Margrit Schreiners „Haus, Frauen, Sex“ (2004) jetzt also Thomas Glavinic: „Lisa“, ein monologischer Roman, schwankend zwischen Humor und Horror. Beklemmend und amüsant. Vor allem bühnentauglich.

Der Erzähler glaubt, von Lisa, einer Mörderin, die auf der ganzen Welt rätselhafte Verbrechen begeht, verfolgt zu werden. Und steigert sich in eine Paranoia. Wird er ihr nächstes Opfer? Schließlich hat man ihre DNA-Spuren nach einem Einbruch in seiner Wohnung gefunden. Verschanzt in einem verlassenen Landhaus, mit reichlich Whiskey und Koks, spricht der Mann nun jeden Abend per Internet-Radio zu einem virtuellen Publikum ...