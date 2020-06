Vitásek bei Koks, Whisky und Wein

Was ein Internet-Radiotalker nicht alles zu erzählen hat. Wie er seine Hörer am Gängelband hält. Mit Horror und Humor: Andreas Vitásek am Paranoia-Trip mit "Lisa" nach dem Roman von Thomas Glavinic im Rabenhof.

Serienmord, Bestialitäten, Wahnsinn ... Und immer wieder Lisa. Doch wer ist diese Frau? Was ist real, was Horror-Trip? Andreas Vitásek, ganz in Weiß gewandet in weißer Kulisse mit weißem Mobiliar, fühlt sich verfolgt von einem Phantom.

"Lisa" ist in der Bühnenversion im Rabenhof ein 90-Minuten-Monolog ohne Pause, gespickt mit ironischen und komischen Elementen.