Viennese Ladies besingen lieber den Respekt als den Feminismus

Sängerin Kim Cooper, die mit den Rounder Girls bekannt geworden ist, gibt ein Beispiel aus der Zeit mit diesem Frauen-Trio: „Wir hatten bei Auftritten immer einen Klavierspieler dabei. Und jedes Mal, wenn wir für ein Konzert aufgebaut haben, sind die Techniker des Clubs zu ihm, dem einzigen Mann gegangen, und haben ihn gefragt, wie das Licht oder die Tonanlage eingestellt werden soll.“

Trotzdem, sagt Cooper, brauche sie es nicht, in den Songs feministische Botschaften zu verbreiten: „Ich muss nicht sagen, Mädels wir haben die Power, weil ich weiß, das ich sie schon die ganze Zeit in mir habe. Denn ich bin eine Frau und ich bin schwarz. Ich trage meine Haut jeden Tag. Aber ich sehe mich als Mensch, und das Wichtigste ist, dass man alle Menschen so sieht und mit dem gleichen Respekt behandelt. Und das müssen wir – Frauen und Männer – gemeinsam machen. Derartige Botschaften stecken in vielen unserer Songs.“

VIENNESE LADIES auf Tour

2. 3. Klagenfurt / Eboardmuseum

3. 3. Bleiburg / KIB (Kulturinitiative Bleiburg)

10. 3. Wien / Reigen

14. 4. Purkersdorf / Bühne Purkersdorf