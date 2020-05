Viennale: Gut gelaunter Will Ferrell beim Finale

Die Viennale richtet traditionell keinen Wettbewerb aus, vergibt am Ende aber dennoch Preise, so für die besten österreichischen Filme des vergangenen Jahres. Ulrich Seidl, der unter anderem seinen nun prämierten Film im Vorjahr aus Protest gegen die projektierten Spielzeiten von der Viennale zurückgezogen hatte, darf sich nun über 12.000 Euro in Geld- und Sachpreisen freuen. Er kann die Auszeichnung allerdings nicht persönlich in Empfang nehmen.

Ebenfalls mit 12.000 Euro in Sach- und Geldwert wird Juri Rechinsky für seine Dokumentation "Sickfuckpeople" geehrt - nachdem er bereits unter anderem in Sarajevo triumphieren konnte. Rechinsky kann sich auch über den Mehrwert-Filmpreis der Ersten Bank freuen, der heuer paritätisch auch an Gustav Deutschs Experiment "Shirley. Visions of Reality" geht. Beiden Gewinnern wird nun ein Monat Aufenthalt in New York ermöglicht.