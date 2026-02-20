Für den Song Contest braucht man heuer den "Tanzschein" von Cosmó

Der 19-jährige Burgenländer Cosmó wird am 16. Mai Österreich beim Song Contest in Wien vertreten. Es ist natürlich ein undankbarer Job, diese Titelverteidigung. Die Statistik spricht gegen einen. In der Geschichte des Eurovision Song Contests ist es nur vier Mal passiert, dass ein Land zwei Jahre hintereinander gewonnen hat. Gelungen ist es Spanien, Luxemburg, Israel und Irland. Letzteres gewann gleich drei Jahre hintereinander, die müssen wieder übertreiben. Cosmó vereint einige Erfolgsfaktoren für den Singwettbewerb. Seine Solostern-Gesichtsbemalung steht in der Tradition von Ziggy Stardust, Kiss und allen Kindergartenkind-Eltern, die wieder vergessen haben, rechtzeitig Nachschub an Faschingsschminke zu kaufen. Mit einem Top aus Spiegelfliesen, der Bühnengesellschaft von Löwe und Affe und einem Refrain, der sich in der Einlass-Schlange am Vogelweidplatz trefflich nachgrölen lässt, hätte Cosmó zumindest das Zeug zum Spaßfavoriten. Er setzte sich schließlich gegen Jury-Favoritin Lena Schaur ("Painted Reality") und die auch selbst von ihrem Punkte-Erfolg überraschte Bamlak Werner ("We are not just one thing") durch.

Wenn man wollte, konnte man unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Vorentscheids zur Vertretung Österreichs - der Show "Vienna Calling" - auch Spuren der drei siegreichen heimischen Vorgänger ausmachen. Es gab einen beseelten Mann am Klavier (Sidrit Vokshi), es gab einen Sänger mit sehr ungewöhnlicher Stimmfarbe (David Kurt) und es gab eine Sängerin in dramatischer Robe. Kayla Krystins Schlager-Powerballade „I brenn“ mit fast ausschließlich Refrain und zugehörigem Flammenwurf auf der Videowall zündete aber weniger Assoziationen an Conchita denn an das brennende Klavier der Makemakes, mit denen Österreich den ESC 2015 von hinten gewann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Viel Feuer, wenig Funke: Kayla Krystin mit "I brenn".

Huch, eine Gitarre Kayla Krystin hat jedenfalls den meisten Stoff von allen getragen. Ihre Rundumschleppe war möglicherweise aus der Altkleidersammlung von Helene Fischers Showgarderobe geschneidert. Das modische Gegenstück war David Kurt, der im gar legeren Schlurflook mit dem leisen „Pockets Full Of Snow“ antrat. Seine nasale Stimme ließ an die Band „Passenger“ denken und gegen Ende des Songs würde man ihm durchaus gern eine Brustcaramelle reichen. Eine Zweitkarriere als Insta-Story-Soundtrack ist bei diesem Lied vorstellbar. Sympathisch sein Verzicht auf jegliche Showpose.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Hat eine Zukunft auf Instagram: David Kurt und "Pockets Full of Snow".

Auf die waren andere abonniert. Etwa Anna-Sophie, die mit „Superhuman“ einen soliden Popstampfer im Stil von Dua Lipa präsentierte. In einer kuriosen Wendung ließ sie sich eine E-Gitarre reichen, nur um sie nach zweieinhalb Akkorden wieder abzugeben. So als hätte sie kurz vergessen gehabt, dass sie ja gar nicht Gitarre spielen kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Anna-Sophie mit Anleihen von Dua Lipa in "Superhuman".

Berühmte Wiener Ein solches Intermezzo gab es auch bei Nikotin, der spielte aber ein paar Takte mehr. Sein Song „Unsterblich“ war einer von zwei Beiträgen, die versuchten, internationales Wissensgut über Wien einzubauen: Man muss sich schon sehr konzentrieren, um Nikotin nicht als Falco-Wiedergänger – mit Locken, ohne Gel – zu empfinden. Die Textzeile "Ich kann Löffel noch nicht abgeben, den brauch ich fürs Dessert" kauft ihm vielleicht die Bestattung Wien ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Falco im James-Bond-Kreis: Nikotin mit "Unsterblich".

Die Rockband Frevd bemächtigte sich eines anderen berühmten Wieners, das Buchstabenrätsel ist zu lösen, wenn man schon einmal vor der Inschrift der Secession stand: Sigmund Freud. Letztlich war der Auftritt zu „Riddle“ weniger der Psychoanalyse als dem „Phantom der Oper“ nahe: Der Sänger trug nicht nur eine Halbmaske, es gab auch salbungsvolles „Tatatam“. So klingt es, wenn man gern ein finnischer ESC-Beitrag wäre, aber sich zu ernst nimmt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer V wie vad: Frevd fehlte bei "Riddle" das gewisse Etwas.

Seriöses Liebeskummer-Songwriting gab es von Sidrit Vokshi, der mit einem ganzen Strauß an unreinen Reimen (nah/warst!) wohl Generationen von Germanistikprofessoren nachhaltig verstört hat. Wäre das „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, würde seine Klage darüber, dass er nur mehr beim Rauchen an die Verflossene denken muss, eine Flut an Zuschriften mit Nikotinpflaster zeitigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Nikotinpflaster würden helfen: Sridit Vokshi mit "Wenn ich rauche".

Lied über sich selbst Viel Ohrwurmpotenzial hatte „Julia“ von Julia Steen, eine von Countrypop angetriebene Nummer. Ihr Outfit warf die Frage auf, ob 2024-Sieger-Act Nemo neben seiner Trophäe auch seine Kunstfelljacke wegen Israel-Boykott zurückgegeben hat und sie bei der ESC-Tombola an Julia gegangen ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Ohrwurmpotenzial mit Country-Einschlag bei "Julia" von Julia Steen.

Keinen Kunstpelz, dafür Pomade im Haar gab es bei „Reverend Stomp“. Die Band mit dem erfrischend nicht-songcontest-üblichen Blues in „Mescalero Ranger“ lud zum Träumen ein: Darf Rudolfsheim-Fünfhaus (wo die Stadthalle steht) Louisiana werden? Aber dann müsste man die Visuals im Hintergrund ändern: von der US-Wüste auf, sagen wir, Windräder im Marchfeld im Sonnenuntergang.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer "Darf Rudolfsheim-Fünfhaus Lousiana werden?", fragt Reverend Stomp mit "Mescalero Ranger".

In der Sitzlandschaft Bamlak Werners „We Are Not Just One Thing“ wollte sich vor allem mit nervösen Beats und Migränetrigger-Lichtspielen ins Gedächtnis bohren. Gelang nicht so gut. Dafür war die Mischung aus Techno, Jodel, Rap und Ethno und noch ganz viel mehr zu überladen und unordentlich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Packt ein bisschen viel in nur einen Song: "We are not just one thing" von Bamlak Werner.

Ebenso bei Lena Schaur, die ihre Alannah Myles studiert hat. Dass man sich hier als Bühnendeko für einen großen Luster entschieden hat, weil zumindest Teile des Refrains von „Painted Reality“ Sias „Chandelier“ referenzieren, ist zumindest originell.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Lena Schaur mit "Painted Reality".

Philosophie? Gewagt Philip Piller sang in einer Sitzlandschaft „Das Leben ist Kunst“, ewig schade, dass es nicht die Liedzeile „Das Leben ist Butterbrot und Peitsche“ zu Titelehren gebracht hat. Ein Lied, das definitiv zu intellektuell für den Song Contest ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Philosophie im Sitzen: Philip Piller mit "Das Leben ist Kunst".