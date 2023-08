„Viele Fotos konnte ich nie veröffentlichen – es wäre zu gefährlich“

In einem gleichen sich wohl Künstler aus aller Welt: „Man muss sich jahrelang zuerst der Familie gegenüber beweisen und dann gegenüber der Gesellschaft, dass man es mit der Kunst im Leben nicht nur ernst meint – es ist das ganze Leben“, sagt Maryam Firuzi.

Doch die iranische Fotografin und Regisseurin lebt in Teheran und muss ihre Worte weise wählen. „Da muss man sich überlegen, wie man sich ausdrücken kann, ohne sich damit in Gefahr zu bringen. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, in einer Gesellschaft wie im Iran eine Künstlerin zu werden, ist ein guter Weg, um herauszufinden, wie viel Kraft und Ausdauer man hat.“ Ihre Bilder sind gemeinsam mit jenen anderer Fotografinnen und Fotografen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan Mittelpunkt des diesjährigen Fotofestivals La Gacilly-Baden, das vom renommierten Fotojournalisten Lois Lammerhuber vom französischen La Gacilly nach Baden geholt wurde.