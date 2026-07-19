Viel Witz – und viel Paprika bei den reichen Csárdás-Rhythmen

Ziemlich heruntergekommen und verblasst wirkt das Palais mit der abgeblätterten Fassade und den Bildern an den Wänden und der Decke. Es verströmt eine sentimentale Atmosphäre voller Erinnerungen an eine Zeit, die nie zurückkehren wird (Bühne: Stefan Wiel). Hier agiert die Titelheldin als reiche Oligarchin und Powerfrau.

So sieht Angela Schweiger die „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán bei den Lehár Festspielen in Bad Ischl im Kongresshaus, die auch für die eigene Spielfassung mit den aktualisierten Texten verantwortlich zeichnet. Sie inszeniert den Hit aus der silbernen Wiener Operettenära temporeich, kitschbefreit und entstaubt im Heute mit modernen Kostümen (Sven Bindseil) mit Handys und Laptops; Influencer agieren auf der Bühne und nehmen Videos auf.

Sogar ein DJ legt Platten auf. Die Gesellschaft feiert meist ausgelassen. Aber all dies wirkt nachvollziehbar und nur wenig überzogen. Aufgemotzt wird das Stück durch viele, vom Ballettensemble (einmal sogar als „Schweinderlballett“) schmissig getanzten Einlagen (Choreografie: Evamaria Mayer), sowie durch unzählige Gags: Insgesamt gelingt eine passende Mischung aus Sentiment und Humor.

Dafür steht der Regisseurin ein spielfreudiges Ensemble zur Verfügung: Bryony Dwyer ist eine reich nuancierte, teils etwas zu wenig verständlich singende Titelheldin mit großer Bühnenpräsenz, klarem Sopran und müheloser Höhe. Sie wird auch – quasi wie in ihrer eigenen Erinnerung – immer wieder als junges Mädchen in ungarischer Tracht mit Puppen teils entzückend tanzend gezeigt.