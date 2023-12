Viel Theater um die Musik: Wie geht es mit der Oper weiter?

Oper, sagt William Kentridge, ist „immer zu viel: Sie ist die Freude am Exzess“.

Oper ist aber auch, das bringt der Band „Die letzten Tage der Oper“ auf den Punkt, eine Kulturform, die vor vielen Fragen steht. Wie eh schon immer, könnte man anmerken. Die Fragen aber sind neu – und werden in dem Buch von Stars der Opernszene behandelt.

Wie also geht es weiter mit einer teuren Kulturform, die – außerhalb der Opern-Oase Wien – zuletzt mit Publikums- und Finanzierungskrisen zu kämpfen hatte, die immer wieder dasselbe zeigt und in der die Besucher in großen Teilen auf jeden inszenatorischen Eingriff allergisch reagieren? Reicht es, immer das Gleiche in neuem Gewand zu tun? Und wie entkommt man der allgegenwärtigen Diversifizierungsrhetorik, wenn, wie Kentridge sagt, „98 Prozent der Werke von weißen Männern“ geschrieben sind?