"Catcalling strafbar machen": Kunstaktion gegen verbale Belästigung in Wien

"Wir wollen, dass man die Scham abwirft"

"Mach mal Sport, sonst bleibst du für immer so fett", kreidet CHRISTL in einer Sprechblase auf den Boden. Eine der Artists präsentiert künstlerisch das Statement "Fass mich nicht an", während daneben "Ich heiße nicht 'Süße'" am Asphalt des Urban-Loritz-Platzes erscheint. Während die Kunstwerke am Boden immer mehr werden und ein sichtlich großes, gemeinsames Kreidebild entsteht, passieren Fußgänger neugierig den belebten Platz. Viele davon bleiben stehen und beobachten gespannt die Kreationen, lesen die niedergeschriebenen Statements und fotografieren sogar die eine oder andere Darstellung.

Anders als sonst, spazieren die Menschen eben an diesem Sonntag nicht einfach so vorbei, sondern werden an dieses wichtige Thema erinnert. Und das ist auch genau das Ziel, das CHRISTL und "Catcalls of Vienna" mit diesem Projekt erreichen möchten: "Wir wollen, dass man die Scham abwirft und versteht, dass es nicht okay ist und, dass es nichts ist, was man hinnehmen muss. Weil das steigert sich dann immer mehr und dann sieht man eben was gerade jetzt in Österreich passiert. Und das beginnt bei diesen Dingen. Und wenn man da nicht anfängt, irgendwie darüber zu sprechen, wird sich halt im Großen und Ganzen auch nicht recht viel mehr verändern", sagt CHRISTL.