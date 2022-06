Viel Herzblut, damit die Stadt wieder in Bewegung kommt

„Für jedes Alter, für alle Körper, alle Geschlechter sowie alle Ebenen“ – was über den Workshops (wie immer im Arsenal) als Motto steht, gilt in abgewandelter Form auch für die Performances. Und hier sind wieder ganz große Namen zu erleben. Zum Auftakt am 7. Juli kommt es im Burgtheater zur österreichischen Erstaufführung eines Klassikers. Das Tanztheater Wuppertal zeigt „Vollmond“ der 2009 verstorbenen Tanz-Ikone Pina Bausch. Zusatzvorstellungen sind aufgrund des guten Kartenvorverkaufs bereits in Planung.

Ähnliches gilt für die eine oder andere Top-Produktion. Etwa für Arbeiten jenes Mannes, dessen Compagnie Ultima Vez heuer ihr 35-jähriges Bestehen feiert. Die Rede ist von Starchoreograf Wim Vadekeybus, der daher mit gleich zwei Kreationen vertreten ist. Mit „Hands do not touch your precious Me“ (ab 22. Juli im Volkstheater) und mit „Scattered Memories“, einer Art Rückschau in Short Cuts, ab 29. Juli. Und natürlich darf auch die Gigantin Anne Teresa De Keersmaeker mit ihren „Mystery Sonatas/for Rosa“ nicht fehlen.