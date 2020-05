Videos: Im Party-Getümmel des Life Balls

In den Partyräumlichkeiten des Rathauses ging es heiß her und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aufwendig aber nicht immer praktisch waren die Kostüme zum heurigen Life Ball Motto "Luft". Die vielen Flügel der Engel, Elfen und buten Vögel ließ die Partysäle noch enger werden als sonst.

Dazu passte die Liedzeile "Ich schwitz wie ein Schwein" eines sehr verausgabt wirkenden Sängers im Rathaus. Weitere Video-Erlebnisse: Ein Erzengel names Bertl und ein Partygast, der kurz vor dem KURIER.at Interview mit Arnie Schwarzenegger telefoniert hat.

Ganz nackig will Moderator Alfonds "Fonsi" Haider niemanden am Life Ball sehen. Für einen anderen Gast dagegen sind Turnschuhe, Jeans und T-Shirts absolut tabu. Und Thomas Gottschalk in einer seltenen Situation: Er gab vor der KURIER.at-Kamera zu Protokoll, dass er zu den "am schwächsten" angezogenen Gästen gehört.

"Jetzt wird`s lustig, jetzt wird`s geil" freute sich RTL-Manager Hans Mahr auf die Life Ball-Eröffnung. Die Anworten der Life Ball-Vips auf die Frage, ob sie ein Kondom zum Schutz vor HIV bei sich hätten, vielen ähnlich aus. "Held von Morgen"-Zweiter Lukas Plöchl denkt nicht, dass er am Pink Carpet eines brauchen wird, DSDS-Teilnehmer Marco Angelini war sich ebenfalls sicher, dass er am Life Ball nicht sexuell aktiv werden wird.

Die Auftritte der Stargäste Janet Jackson, Bill Clinton und Brooke Shields und weitere Bilder der bunten Eröffnug der Charity-Veranstaltung.