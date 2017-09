Video-Interviews zu "Schloss aus Glas"

Jeannette Walls hat 2005 in ihrer Biografie "Schloss aus Glas" die Geschichte ihrer dysfunktionalen Familie erzählt, die nun von Destin Cretton (Regie & Drehbuch) fürs Kino adaptiert wurde: Ein alkoholkranker Vater (Woody Harrelson) und eine Mutter (Naomi Watts), die sich mehr für ihre Gemälde als für ihre Kinder interessiert, schleppen über Jahre sich und vier Kinder durch die USA. Sie sehen sich als Freigeister und wollen den Sprösslingen lieber in selbst gewählten Projekten als in staatlichen Schulen das Leben nahe bringen - ihnen fehlt aber das Gespür dafür, ob dabei auch Bedürfnisse nach Struktur und Anleitung auf der Strecke bleiben. Als Erwachsene muss sich Jeannette (Brie Larson) schließlich entscheiden, ob sie mit ihren Eltern Frieden schließt oder nicht. Das Buch stand über Jahre auf den Bestsellerlisten. Rachel Kasuch von Film Inside hat die Darsteller zum Video-Interview in Beverly Hills getroffen: (Mehr Interviews von Rachel Kasuch gibt es unter www.filminside.com)

Die Video-Interviews zum Film: