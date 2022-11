Victor und India gewinnen BC One Weltfinale in New York

„Start spreading the news

I'm leaving today

I want to be a part of it

New York, New York…“

Ja, New York. Diese Stadt inspirierte schon Frank Sinatra (selig!) zu einem seiner Hits. Dass die Metropole an der Ostküste der USA für Geist und Körper inspirierend ist, haben anscheinend auch die 32 Finalistinnen und Finalisten des Red Bull BC One Weltfinale zu spüren bekommen. Denn was einem da am Samstagabend im altehrwürdigen wie charmanten Hammerstein Ballroom im Zentrum Manhattans geboten wurde, war schon einzigartig.