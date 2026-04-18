Vestibül: Da die Manderln, dort die Weiberln

Es klingt sperrig. Das Vestibül im Burgtheater beschäftigt sich mit dem Begriff „hermeneutische Ungerechtigkeit“. Da geht es darum, dass manche Menschen aufgrund gesellschaftlicher Konventionen keine Worte haben, um sich und ihre Erfahrungen verständlich zu machen. Der Klassiker: „Mann – Frau“. Immerhin ist es in weiten Teilen der Gesellschaft angekommen, dass hier viele Zuschreibungen konstruiert sind. In „Zwischenton“ gehen Magdalena Knor, Anna Manzano und Rebekah Wild der Frage nach: Was machen Worte mit Menschen? Im Vordergrund stehen Zuschreibungen zu Weiblichkeit und Männlichkeit.

„Zwischenton“ spielt auf einem „Zwischenton-Archipel“ mit mehreren Inseln, deren Bewohner jeweils unterschiedliche Handhabungen von Wörtern haben. Eine Erzählerin (Wanda Rabitsch) berichtet, wie es wo zugeht. Die Bewohner der Insel Ordeal etwa lieben das Ordnen. Tagaus, tagein werden Gegenstände nach Eigenschaften geordnet, die man ihnen zuschreibt. Das ist im Detail knifflig und sorgt für Lacher. Ist eine Espressomaschine gefährlich? im Normalfall nicht, aber wenn darin gerade der Kaffee kocht, durchaus. Vom Ordnen der Gegenstände geht es zum Ordnen der Menschen. Da die besonders männlichen, dort die besonders weiblichen. Eine Herausforderung. Das mit den „Manderln“ und den „Weiberln“ ist offenbar doch nicht so einfach.