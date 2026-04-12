Schubert Theater: Eine erfolgreiche Geisterbeschwörung

Manuela Linshalm ist eine Veteranin des Puppentheaters. In „Geister in Princeton“ sieht man mehr von ihr und weniger von Puppen. Und das ist gut so, denn sie ist nicht nur eine fantastische Puppenspielerin, sondern auch eine beeindruckende, nuancierte Schauspielerin. Und die eigentliche Hauptdarstellerin dieses Stücks, das am Samstag in Wiener Schubert Theater Premiere hatte und zurecht bejubelt wurde. Linshalm und ihr Partner Angelo Konzett lieferten Großartiges, mit und ohne Puppen. Deren Rolle freilich auch gewürdigt gehört.

Linshalm spielt Adele Gödel, die Frau des Mathematikers Kurt Gödel, die zeitlebens in dessen Schatten stand. Der Wiener Logiker war ein Genie, das von Kindheit an von Wahnvorstellungen verfolgt wurde. Er erbrachte den sogenannten Gottesbeweis und starb verhungert, weil er überzeugt war, dass man ihn vergiften wollte. Ihm hat der Autor Daniel Kehlmann sein berührendes Stück „Geister in Princeton“ gewidmet, es wurde 2011 im Grazer Schauspielhaus uraufgeführt.

Das Wiener Schubert Theater zeigt nun eine Version, in der auch Puppen eine große Rolle spielen. Lebensgroße Klappmaulpuppen, kleine Handpuppen und Köpfe, die wie Gipsbüsten aussehen, kommen zum Einsatz. Das macht man nicht nur, weil das Schuberttheater für Puppenspiel berühmt ist, sondern weil es insbesondere in diesem Stück Sinn ergibt. Zum einen, um die gespaltene Persönlichkeit des von Wahnvorstellungen getriebenen Genies Gödels darzustellen, zum anderen auch, um seine Gedanken zu Zeit und Raum zu unterstreichen. Alles ist gleichzeitig, alles ist relativ. In Gödels späterem Leben spielt Albert Einstein eine große Rolle, er kommt hier ebenso vor wie die Intellektuellenrunde Wiener Kreis um den Physiker und Philosophen Moritz Schlick.