Verträumte Sounds aus Wasser geboren

Das Thema Umwelt kommt also auch auf „Snow From Yesterday“ vor, steht aber anders als beim vorigen Konzept-Album nicht im Mittelpunkt. Stattdessen hat sich Delago, der zu den besten Handpan-Spielern der Welt zählt und sich als Solist auf dieses Blechklanginstrument konzentriert, nur von den musikalischen Ideen und dem Wunsch nach einem „ruhigen“ Album leiten lassen.

Entrückt

Sieben der elf Songs, die mit ihren meditativen Klängen zum Träumen einladen, hat er mit dem Vokal-Trio Mad About Lemon geschrieben und aufgenommen. „Mit Mad About Lemon habe ich das erste Mal für ein Konzert im Festspielhaus St. Pölten zusammengearbeitet. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir mehr Songs zusammen geschrieben haben.“

Dabei legt Delago Collagen aus Naturgeräuschen unter die entrückten Stimmen der drei Sängerinnen, begleitet sie andernorts mit der Handpan. Er hat aber auch zwei Instrumentalstücke mit Bläsern auf das Album gepackt. Der Titelsong „Snow From Yesterday“ spielt indirekt wieder auf das Umweltthema an.

„Da beschreibe ich Erinnerung daran, dass es in meiner Kindheit so viel Schnee in Tirol gab, gefühlt und vielleicht auch real so viel mehr als jetzt“, sagt er 39-Jährige, der lange in London gelebt hat, wegen der Geburt seiner Tochter aber wieder nach Tirol zurückgekommen ist. „Außerdem finde ich lustig, dass man zu der Phrase ,Schnee von gestern` im Englischen ,water under the bridge` sagt, dass beides eine Wasser-Metapher ist.“