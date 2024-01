Verlagsgründer Christian Brandstätter gestorben

Der Verlagsgründer Christian Brandstätter ist in der Nacht auf Donnerstag überraschend verstorben. Das teilte der Verlag in einer Aussendung mit. 1982 gründete er den Brandstätter Verlag, der einen Schwerpunkt auf Themen rund um die Wiederentdeckung von „Wien um 1900“ legte und den er 2011 an seinen Sohn Nikolaus Brandstätter übergab.

"Mein Vater war ein großer Menschen- und Bücherfreund. Sein feiner Geist, sein Kunstsinn und sein verlegerisches Gespür werden uns fehlen, ebenso wie sein raumgreifendes und unverkennbares Lachen, das nun für immer verklungen ist. Ich bin tieftraurig. Mein Vater wird in unzähligen Büchern, die er zum Teil persönlich herausgegeben hat, weiterleben. Wir werden sein Vermächtnis in Ehren halten und in die Zukunft tragen", sagt sein Sohn Nikolaus Brandstätter laut einer Aussendung.