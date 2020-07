Verkopft bis ambitioniert

Ebenfalls keine Ausstellung, sondern "der Versuch, das Leben zu integrieren", sei "Cittadellarte. Teilen und verändern" (bis 20. 1.) im Kunsthaus, sagt die Kuratorin Katrin Bucher Trantow. Man habe überlegt, "was kollektives Handeln in der Gesellschaft darstellen könnte".

Vorbild war Michelangelo Pistolettos "Cittadellarte"-Projekt von 1998 in Biella bei Turin: In dieser "Kunststadt" gibt es Nachhaltigkeit, schonenden Umgang mit Ressourcen und soziale Gerechtkeit. Künstler greifen aktiv in die Stadt ein und versuchen, mit der Bevölkerung und Partnern zu kooperieren: das steirische Straßenmagazin Megaphon mit dem afrikanischen Journal Chimurenga (zu Deutsch: "Kampf um Freiheit"). Und der "Verein zur Rettung weggeworfener Fahrräder" sowie die Grazer Fahrradwerkstatt "Rebikel" entwerfen ein Lastenrad für Interessenten aus Kolumbien.

Unter dem Motto "Art Is Concrete" zeigen in der Camera Austria bis Februar 2013 sieben Künstler in einem leeren weißen Raum fotografische Arbeiten. Anna Jermolaewas Film "Nostalgia", der dem kubanischen Schwarz-Weiß-Streifen "Soy Kuba" aus dem Jahr 1964 nachempfunden ist, wirft einen möglicherweise letzten Blick auf den Sozialismus im heutigen Kuba.

Wobei Jean-Luc Godards Credo gilt: "Kunst ist nicht die Reflexion der Realität, sondern die Realität der Reflexion."

Um die vielfältige Sicht auf die Wirklichkeit geht es bei "Realness Respect" im Kunstverein Medienturm: Um "aktuelle performative Entwürfe, die auf die spürbare Differenz zwischen sub jektiv wahrgenommener und medial vermittelter, gemeinsamer Realität reagieren". Verkopft Formuliertes ist konkret etwa ein 30-Minuten-Video von Martin Beck mit Menschen in einem Zitterpappelwald.