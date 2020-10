Verena Zeiner: Mit dem Klavier auf ewig verbunden

Die aus Zeillern in Niederösterreich stammende und in Wien lebende Künstlerin ist vieles auf einmal: Sie ist Pianistin, Komponistin und Rhythmikerin. Sie hat in Wien, Brüssel, New York und Tel Aviv Jazzklavier, Real Time Composition und Musik- und Rhythmik studiert.

Im Zentrum ihres breit gefächerten künstlerischen Schaffens steht Improvisation, die sie auf dem Klavier auslebt. Sie ist mit dem Instrument seit Jahren eng verbunden – es ist aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. „Wenn ich mich ans Klavier setze, kann ich rundherum alles ausblenden.“