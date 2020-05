Vereinigte Bühnen: "Prominenz kein Kriterium"

Noch bis 15. Jänner läuft die Bewerbungsfrist der Ausschreibung für die Musical-Intendanz nach Kathrin Zechner. Welches Anforderungsprofil hat der Wunschkandidat?

"Es kommt darauf an, dass jemand in der Stückentwicklung Erfahrung hat. Das ist nicht nur für uns in Wien, sondern vor allem für die internationale Vermarktung eine zentrale Frage", so Droza. "Der künftige Intendant muss Erfahrung und gute Kontakte zu Autoren und Komponisten haben, aber auch international gut vernetzt sein. Voraussetzung sind bei einem Betrieb unserer Größe zudem Führungsqualität, Motivationsfähigkeit und soziale Kompetenz."

Konfrontiert mit dem Gerücht, Alfons Haider sei die Kathrin-Zechner-Nachfolge ohnedies bereits sicher, sagt Drozda: "Prominenz ist bei uns kein Anforderungskriterium. Das ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung. Nur weil jemand irgendwann einmal auf einer Bühne gestanden ist, qualifiziert ihn das noch nicht für den schwierigsten Job, den es derzeit im Entertainment im deutschen Sprachraum gibt."

Der neue Intendant soll – nach einem Screening der Bewerbungen durch das Personalberatungsbüro Egon Zehnder International – noch im Februar gefunden werden. Über die Leitung des Theaters an der Wien nach Roland Geyer, der 2016 nach Bregenz abwandert, soll im ersten Halbjahr 2013 entschieden werden.

International brummen die Musical-Exportgeschäfte der VBW – mit Rebecca in Stuttgart und St. Gallen, Tanz der Vampire in Berlin und St. Petersburg, einer "Elisabeth"-Tournee im Februar nach Japan und Südkorea ...

Fixiert ist auch die Premiere von "Rebecca" im Broadhurst Theatre in New York am 22. April 2012. Als Erfolgsmaßstab definiert Drozda: "Ein Jahr Laufzeit am Broadway wäre für uns in ökonomischer und künstlerischer Hinsicht ein Erfolg."