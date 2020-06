Vereinigte Bühnen: Fendrich, Evita, Business as usual

Rainhard Fendrich kommt Anfang 2016 ins Ronacher: Nein, nicht mit einem Aufguss der Klischeeschnulze „Wake up“, dem Musical-Flop von 2002, sondern mit „einer charmant-turbulenten Musical-Komödie“, verspricht Christian Struppeck von den Vereinigten Bühnen Wien (VBW): „I Am From Austria“, garniert mit alten und neuen Liedern.

Mit Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und dem Grünen Klaus Werner-Lobo wurde Dienstag just vor der VBW-Programm-Präsentation für 2015/16 der Wunsch der Wiener Stadtregierung im KURIER publik: Künftig sollen die VBW nur noch einen künstlerischen Leiter neben dem kaufmännischen Geschäftsführer haben. Ein „Wunderwuzzi“ ist gesucht. Thomas Drozda, VBW-Generaldirektor seit 2008, will sich auf die Debatte nicht einlassen: „Das ist nur eine Option. Aber wir sind als Marke klar positioniert und dadurch stark.“

ABD0055_20141029 - WIEN - ÖSTERREICH: v.l.n.r Vincent Paterson (Regie Evita), Intendant Christian Struppeck und VBW-Generaldirektor Thomas Drozda während der Pressekonferenz anl. "Spielplan der Musicalsaison 2015/2016 für das Ronacher und das Raimund Theater" am Mittwoch, 29. Oktober 2014, in Wien. - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER