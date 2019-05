Venedig-Biennale: Die Spinnen, die Künstler

Die Biennale, von deren kuratierter Hauptausstellung stets ein Statement zur Lage der (Kunst-)Welt erwartet wird, findet sich heuer in einem Dickicht von Bild- und Sinnproduzenten wieder. Es gäbe viel am politischen Status Quo auszusetzen, doch die Produktionsmittel – neben klassischen Kunsttechniken auch Social Media, Computerspiele und Roboter – scheinen von jenen beherrscht, die nicht nur Gutes wollen. Also gilt es für Kreative, wie die Spinnen überall zu sein: „Künstler müssen in demselben Maßstab schaffen, in dem die Gesellschaft zerstört“, heißt es bei einem Neben-Event des Weltkunstspektakels.

Im Konzept des für die Hauptschau zuständigen Kurators Ralph Rugoff kommt der Satz nicht vor – er hat mit „May You Live In Interesting Times“ („Mögest du in interessanten Zeiten leben“) eine Parole gewählt, zu der so ziemlich alles passt.