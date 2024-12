"Maria Theresia" wird die nächste Kaiserin auf der Musicalbühne

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) widmen sich wieder einem historischen Stoff: Mit "Maria Theresia" kommt nächsten Herbst die große Habsburger Herrscherin zu Bühnenehren, wenn das gleichnamige Musical am 10. Oktober im Ronacher uraufgeführt wird. Die VBW versprechen in einer Aussendung "ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel", wobei "monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics" vereint werden sollen.

Visionärin

VBW-Musicalintendant Christian Struppeck, der auch die kreative Entwicklung übernimmt, will für "Maria Theresia" auf "Innovation und Kreativität" setzen, um diese historische Figur erlebbar zu machen. "Maria Theresia war eine Visionärin - eine außergewöhnliche Frau, die in einer von Männern dominierten Welt mit Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft Geschichte schrieb - ein Vorbild, dessen Einfluss bis heute spürbar ist", wurde er am Mittwoch zitiert. Die Produktion soll "modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst" verbinden und zeigen, "wie vielfältig und überraschend Musical sein kann". Der Vorverkauf startet ab sofort.