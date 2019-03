Van der Bellen und Kurz würdigen Elizabeth T. Spira

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat die in der Nacht auf Samstag verstorbene TV-Journalistin und Dokumentarfilmerin Elizabeth T. Spira als "große Chronistin der heimischen Gesellschaft und der einzelnen Menschen" gewürdigt. Spira hatte "einen schonungslosen Blick auf die österreichische Wirklichkeit, der immer von Respekt geprägt war", so das Staatsoberhaupt via Twitter.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) meldete sich über den Kurznachrichtendienst. "Das Lebenswerk der österreichischen Journalistin Elizabeth T. Spira ist beeindruckend und beschreibt Österreichs Gesellschaft auf eine ganz besondere Art und Weise", so Kurz. "Ihr Ableben ist ein großer Verlust - mein Beileid gilt vor allem auch ihrer Familie & ihren Freunden."

Wrabetz: Österreichern oft Spiegel vorgehalten

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bezeichnete Spira in einer Aussendung als "eine der renommiertesten ORF-Journalistinnen des Landes". Mit ihren einzigartigen TV-Sendungen sei es ihr gelungen, "ein Stück österreichische Alltagskultur zu schaffen, das seit mehr als 20 Jahren ein Fixpunkt im ORF-Programm ist". Mit ihrem speziellen journalistischen Zugang habe sie den Österreichern "oft einen Spiegel vorgehalten".

Als "unbeirrbare Frau, die viele Menschen berührt hat - mit großem Herz, scharfem Blick und wachem Verstand", würdigte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner die Verstorbene. "Sie war ein hochpolitischer Mensch, der trotz Gegenwind ihren Weg des Journalismus und der Aufklärung gegangen ist - und immer den Schalk in den Augen."