Vampire nach Russland exportiert

Die Lizenzproduktion der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) in Russland auf die Beine zu stellen, war "nervenaufreibend wie ein Geburtsvorgang und ein hartes Stück Arbeit", so VBW-Intendantin Kathrin Zechner. Aber am Ende lief beim technisch aufwendigen Erfolgsmusical von Michael Kunze und Jim Steinman dank des schon bewährten Leading Teams u. a. mit Cornelius Balthus (Regie) und Dennis Callahan (Choreografie) fast alles wie am Schnürchen: Genügend für die Show-Effekte unverzichtbare Kapseln mit Theaterblut zum Zerbeißen waren gelagert. Die Vampir-Enten als Premieren-Give-away stießen auf Entzücken.



Und der eigens angereiste Autor Kunze sagte, St. Petersburg und das prächtig dekorierte Theater am Platz der Künste mit dem Puschkin-Denkmal erinnere ihn "sehr an Wien und die viele Kunst" aus längst vergangenen Tagen. Roman Polanski kam zwar nicht, ließ sich aber Pläne vom Theater schicken und über die Details informieren.



Am Ende hat der Erfolg viele Väter: Yuri Schwarzkopf etwa ist ein mutiger Theaterdirektor, der im Operettenhaus mit 848 Sitzplätzen nah am Newskij Prospekt einen Quantensprung wagt. Mit Musical - die Kartenpreise liegen bei 10 bis 100 € - will er junges Publikum gewinnen und scheut dabei weder Kosten noch Mühen. Durch Rivalitäten zwischen der

selbstbewussten Stadt an der Newa und Moskau und Kontakte über Budapest durch die Musical-Koproduktion "Rudolf" kam Wien ins Spiel.