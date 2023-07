Valeria Gordeev gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis

Den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 gewinnt ohne Stichwahl die Deutsche Valeria Gordeev. Die deutsche Autorin Valeria Gordeev beschrieb in ihrem Text "Er putzt" die Putzorgie eines Neurotikers. Die Jury lobt nicht nur den Text, sondern auch den Vortrag. So mancher wird nach der Lesung seine Wohnung nicht mehr mit demselben Blick sehen.

In ihrer Laudatio sagte Insa Wilke, ein Plädoyer wenn es um Empfindlichkeit gehe. Ein Text, der Belastung begegnete und sich weitete, ohne beliebig zu sein: Die Autorin habe Humor und liebe, was sie tue. Aber sie wisse um ethischen Grenzen. Sie lasse ihren Text sprechen, er vermittle, was Oberflächenspannung bedeute. Gordeev zeige einen möglichen Weg aus der Gleichgültigkeit, so Insa Wilke.

Alle Preise im Überblick:

Ingeborg-Bachmann-Preis: Gestiftet von der Stadt Klagenfurt in der Höhe von 25.000 Euro: Valeria Gordeev

Deutschlandfunk-Preis: Gestiftet von Deutschlandradio in der Höhe von 12.500 Euro: er ging an die Wienerin Anna Felnhofer. Sie las auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant den Text „Fische fangen“.

KELAG-Preis: Gestiftet von der Kärntner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in der Höhe von 10.000 Euro. Er ging an den deutsch-polnischen Autor Martin Piekar. Klaus Kastberger hatte den Text „Mit Wänden sprechen/Pole sind schwierige Volk“ nach Klagenfurt eingeladen und hielt die Laudatio.

3sat-Preis: Gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ZDF, ORF, SRG und ARD, in der Höhe von 7.500 Euro. Er ging an Laura Leupi, nominiert von Thomas Strässle. Leupi las den Text „Das ABC der sexualisierten Gewalt“.