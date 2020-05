Vaclav Havel, der Autor: "Briefe an Olga"

Es gibt keine „ Briefe an Olga“ mehr. Man hat sie irgendwann nicht mehr neu aufgelegt.

Die private Korrespondenz mit seiner Frau – mit der er während der Haft mitunter Kontakt halten durfte – waren einst ein Bestseller. In ihnen findet man, warum Havel war, wie er war und warum er so und nicht anders handeln konnte, und Kühe betrachtete er auch aus dem Gefängnis:

118. Brief

6. März 1982

Liebe Olga,

mir wurde kürzlich bei irgendeiner Fernsehreportage aus einem Kuhstall bewußt, dass die Kuh kein Tier mehr ist. Sie ist eine Maschine, die ihren „Input“ (Kernfutter) hat und ihren „Output“ (Milch) ...

Nach seinem Tod wird das Taschenbuch garantiert rasch nachgedruckt werden: