US-Schauspieler Orson Bean gestorben

US-Schauspieler Orson Bean ist tot. Der 91-Jährige verstarb bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles. Bean wurde beim Überqueren einer Straße von zwei Autos erfasst und starb noch an der Unglücksstelle, wie US-Medien berichten.

Bean spielte in zahlreichen US-Serien mit, u. a. in "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" und "Desperate Housewives". Er hatte auch Auftritte bei "Two And A Half Men", "How I Met Your Mother" und "The Closer", zuletzt war er im Film "The Equalizer 2" sowie in der Netflix-Serie "Grace and Frankie" zu sehen gewesen.