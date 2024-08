US-Rocksänger Jack Russell gestorben

Russell, dessen 80er-Jahre-Band vor allem in Verbindung mit einem tragischen Feuer in einem Nachtclub in die Musikgeschichte einging, wurde 63 Jahre alt. Der Sänger hatte die Band Great White nach Angaben von US-Medien gemeinsam mit dem Gitarristen Mark Kendall gegründet. Der größte Hit der Gruppe, "Once Bitten Twice Shy", war eine Coverversion des gleichnamigen Titels von Sänger Ian Hunter und erreichte 1989 Platz fünf der US-Billboard-Charts. Mit dem Song wurde die Band für einen Grammy nominiert. 2001 löste sich die Gruppe offiziell auf, tourte als Jack Russell's Great White aber mit veränderter Besetzung weiter.