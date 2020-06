US-Künstler LeRoy Neiman mit 91 gestorben

Die USA haben einer ihrer beliebtesten Künstler verloren. LeRoy Neiman, der Sport-, kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse verschiedenster Art auf seine Leinwand bannte, ist tot. Neiman starb am Mittwoch 91-jährig in Manhattan, berichtete die " New York Times" am Donnerstag. Er hatte zahlreiche Prominente aus der Welt des Sports und der High Society porträtiert, Formel-1- und Pferderennen in leuchtenden Farben gemalt, Schachspieler beim Turnier skizziert und seine Eindrücke von Super-Bowl-Wettkämpfen festgehalten.