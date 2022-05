US-Komiker Dave Chappelle auf Bühne attackiert

Der US-Komiker Dave Chappelle wurde bei seinem Auftritt vergangene Nacht (3. Mai) von einer Person attackiert. Das zeigen nicht nur Videoaufnahmen der Show, sondern wurde kürzlich auch offiziell bestätigt. Auf den im Internet kursierenden Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann den Comedian angreift und attackiert. Laut "The Hollywood Reporter" soll der Mann danach von Sicherheitskräften weggezerrt worden sein. Nach dem Vorfall erholte sich Chappelle und scherzte, dass "es ein Trans-Mann war", in Anspielung auf die Reaktionen auf sein Stand-up-Special "The Closer" (Netflix), das ihm 2021 zahlreiche Proteste einbrachte.

Gewalt gegen Transgender

Der Protest entzündete sich an Chappelles Show "The Closer". Der afroamerikanische Komiker hatte sich darin über Transgender mokiert und unter anderem Trans-Frauen mit der als rassistisch verpönten Darstellungsmethode des sogenannten Blackfacing verglichen, bei der sich Weiße das Gesicht schwärzen. Chapelle erklärte auch, für sexuelle Minderheiten habe es binnen weniger Jahre Verbesserungen gegeben, die schwarze Menschen in Jahrzehnten nicht erreicht hätten. Kritiker werfen Chappelle vor, damit auch möglicher Gewalt gegen Transgender Vorschub zu leisten.