US-Jazzmusiker Les McCann mit 88 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Jazzpianist, SĂ€nger und Komponist Les McCann ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie die „New York Times“ unter Berufung auf seinen langjĂ€hrigen Manager Alan Abrahams berichtete. McCann lebte demzufolge zuletzt in einem Pflegeheim im Großraum Los Angeles und war wegen einer LungenentzĂŒndung ins Spital gebracht worden.

McCann galt als frĂŒher Vertreter des sogenannten Soul Jazz und veröffentlichte in seinem Leben mehr als 50 Alben. Am bekanntesten wurde er mit dem Lied „Compared to What“, einem Protestsong gegen den Vietnamkrieg, den er 1969 beim Montreux-Jazzfestival in der Schweiz darbot. Dem Bericht zufolge spielte er ihn gemeinsam mit dem Tenor-Saxofonisten Eddie Harris und dem Trompeter Benny Bailey, ohne dass die drei zuvor zusammen geprobt hĂ€tten.