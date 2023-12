US-Comedy-Legende starb an den Folgen einer Krebserkrankung

Sechs Jahrzehnte brachte er als Teil des Comedy-Duos The Smothers Brothers Folkmusik, Witz und bissige Kommentare auf die Bühne - nun ist der US-Komiker Tom Smothers im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie das National Comedy Center mitteilte, starb der Künstler am Dienstag an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Institution würdigte Smothers als "wahren Helden" der Redefreiheit.