Urspruch: "Mein Herz sprang vor Freude"

Hierzulande auf der Theaterbühne stand sie bereits als verrückte Krankenschwester Annie Wilkes in "Misery" von Stephen King in Bregenz: "Aber beim Anruf aus Wien, da sprang mein Herz schon vor Freude."

Im Volkstheater verkörpert sie jetzt "eine Frau, die – gegen alle Widerstände – einfach ihre Liebe behauptet. Vielleicht ist sie ein bisschen blauäugig. Aber dass sie einfach ganz toll ihrem Herzen folgt und so unbedingt diesen Riesen zum Geliebten will, hat mich fasziniert", sagt sie im KURIER-Gespräch. ",Oh mein Geliebter" ist der Satz, den ich am häufigsten zu sagen habe in Turrinis Stück. Das hat Tragik in den Figuren, aber es gibt auch sehr liebevolle und poetische Momente."

Für Urspruch bringt das Wien-Gastspiel "eine wunderbare Rolle. Denn endlich kann ich wieder einmal eine erwachsene Frau spielen und komme so heraus aus der Ecke der Zwerge, Kobolde, Märchenwesen."

Manchmal denkt sie, es müsste von großem Nachteil sein, dass sie so klein ist: "Aber es ist nicht so. Ich habe meinen Platz gefunden in der Welt der Schauspielerei und fühle mich nicht benachteiligt. Ich bin, wie ich bin, und das ist gut so."