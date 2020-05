Urlaubsfeeling und kroatische Moderne

1979 fanden in Split die achten „ Mittelmeerspiele“, ein Spin-Off der Olympischen Spiele, statt. In der damals jugoslawischen Stadt wurden mehrere Gebäude errichtet, die eine sehr moderne Formensprache demonstrierten – so auch der Sprungturm, der nun in monumentaler Größe auf jenem Bild zu sehen ist, das einen Sommer lang den „ Ringturm“ am Wiener Schottenring verhüllt.