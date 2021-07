Urbane Legenden: Die Märchen von heute

So oder so ähnlich wird diese Story in den verschiedensten Sprachen erzählt. Sowie in den unterschiedlichsten Ländern und Städten. Auch in Wien. Wenn man so will, führt die lokale Version dieser urbanen Legende direkt zur „Spinnerin am Kreuz“ an der Triester Straße. Tausende Autofahrer kommen hier täglich vorbei. Die wenigsten aber wissen, dass diese kunstvoll verzierte Steinsäule an die glückliche Heimkehr eines Kreuzfahrers erinnert. Der Legende nach zumindest. Besser gesagt: Laut zumindest einer Version der Sage von der „Spinnerin am Kreuz“, denn es existieren immerhin sieben unterschiedliche Fassungen davon, inklusive jener, in der man sich in der benachbarten Gemeinde Inzersdorf von einer zum Tode verurteilten Goldspinnerin erzählt habe, die genau jene besagte steinerne Kreuzsäule gestiftet haben soll, nachdem sie sich durch eine Fülle von Spenden die Freiheit erkauft habe.