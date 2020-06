Uraufführung: "Der Komet" im Akademietheater

Daheim", das darf man sich so vorstellen: "Jeder sitzt in seinem Arbeitszimmer und schreibt und ab und zu treffen wir einander am Küchentisch und lesen uns gegenseitig vor. Genau." Roland Schimmelpfennig lacht. Der zurzeit meistgespielte Gegenwartsdramatiker Deutschlands, ein konsequenter Uraufführer seines Werks, geht fremd.

Mit der eigenen Frau.

Er inszeniert am Akademietheater Justine del Cortes "Der Komet". Das Autoren-/Regie-Paar ist, wie Schimmelpfennig formuliert, seit dem Kennenlernen 1999 "permanent im gemeinsamen kreativen Prozess".

Am " Komet", so Schimmelpfennig, hätte ihn der Grundgedanke angesprochen: "Ist es möglich, sich vorsätzlich glückliche Erinnerungen zu schaffen?" Das nämlich versucht Hauptfigur Elisabeth, indem sie ihr vor zehn Jahren stattgefunden habendes Hochzeitsfest eins zu eins wiederholen will. Im gleichen Freundeskreis, inklusive eines zwischenzeitlich Verstorbenen, zur Rückeroberung des seitenspringenden Ehemanns.